Depois do empate no Dragão, o Manchester United voltou a marcar passo este domingo na Premier League, com um empate sem golos, em Birmingham, diante do Aston Villa, num jogo em que Bruno Fernandes, despenalizado para este jogo, depois da expulsão frente ao Tottenham, atirou à barra. Com apenas 8 pontos em sete jornadas, este já é o pior arranque de temporada de sempre da equipa de Old Trafford.

Harry Maguire marcou o golo do empate, em tempo de compensação, diante do FC Porto, e este domingo foi titular no Villa Park, tal com o os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

Um jogo equilibrado, com oportunidades claras nas duas balizas, com Onana mais uma vez em destaque na equipa de Old Trafford. As primeiras oportunidades até foram dos visitantes, com destaque para um remate de Rashford e outro de Garnacho, mas a equipa da casa também podia ter chegado ao intervalo em vantagem, com destaque para um remate de Leon Bailey de fora da área.

A segunda parte foi ainda mais animada, já depois de Maguire sair lesionado, com destaque para uma grande oportunidade para o United. Na marcação de um livre, aos 68 minutos, Bruno Fernandes fez a bola sobrevoar a barreira do Aston Villa, mas a bola foi caprichosamente à trave.

Já em tempo de compensação, Jaden Philogene, em boa posição para marcar, rematou forte sobre a direita, mas Diogo Dalot, de costas, deu o corpo às balas, para desespero de Unai Emery no banco do Aston Villa.

O Manchester United, sem vencer desde 14 de setembro, na Premier League, está afundado no 14.º lugar da classificação, com apenas oito pontos, naquele que já é o pior início de temporada na história do clube. O Aston Villa, por seu lado, segue no quinto lugar, com mais seis pontos do que o rival desta tarde.

