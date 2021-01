O Manchester United viaja até Liverpool este domingo na condição de líder da Premier League e à procura de infligir a primeira derrota à equipa de Jürgen Klopp em Anfield desde abril de 2017. Na antevisão do jogo, o treinador alemão fez alusão ao número de grandes penalidades a favor da equipa de Old Trafford, tal como já tinham feito José Mourinho (Tottenham) e Frank Lampard (Chelsea), mas Bruno Fernandes, o habitual marcador dos penalties do United, respondeu à letra.

Primeiro, vamos aos factos. Klopp recorreu às estatísticas e diz que desde que Ole Solskjaer assumiu o comando do United, os rivais beneficiaram de 42 grandes penalidades contra apenas 19 do Liverpool, mas esta época as contas até estão equilibradas, com seis penalties a favor do United e cinco para o Liverpool. Segundo o treinador alemão, o United com Solskjaer beneficiou de mais pontapés desde a marca dos onze metros do que ele em cinco anos no Liverpool.

Bruno Fernandes converteu 14 dos 15 penalties que marcou pelo United e, em declarações ao jornal The Guardian, respondeu ao treinador alemão. «As pessoas podem dizer o que quiserem. Mas, para mim e para a minha equipa, o mais importante é continuar a fazer as coisas bem e quando tivermos um penalti, marcá-lo. Não oiço os outros, honestamente não quero saber. Não estou focado no que os outros dizem», começou por dizer o internacional português.

Para Bruno Fernandes é apenas conversa e, sobre isso, diz que já está vacinado depois de ter jogado no campeonato português. «Joguei em Portugal e quando jogas pelo Sporting, Benfica ou FC Porto, estás sempre a ouvir esse tipo de coisas – às vezes para colocar pressão sobre os árbitros, outras vezes apenas para fazer barulho nos jornais. Mas, para mim, quando tens um penalti, tens de ir para a marca de penalti e fazer o teu trabalho», atirou.

O jogador português apanhou o embalo e deu ainda mais um exemplo. «Uma coisa que li no outro dia foi que o Raheem Sterling tinha falhado os últimos três penaltis [pelo Manchester City]. Isso mostra que não é assim tão fácil marcar um penalti como dizem. Tens de trabalhar isso, tens de estar focado, tens de fazer o teu trabalho. É tão claro como isso. Não significa que o Sterling não seja um bom marcador de penaltis só porque falhou os últimos três. Pode acontecer», referiu ainda.

A fechar, Bruno Fernandes também explicou porque falha tão pouco. «Também me pode acontecer a mim, mas o mais importante é marcar e não ouvir o que os outros dizem, porque os penaltis fazem parte do jogo e são para todos», reforçou.