O Burnley identificou e vai banir do clube os autores da tarja «White Lives Matter Burnley», exibida por uma avioneta durante o jogo frente ao Manchester City.

A mensagem foi considerada de cariz racista, por aludir ao slogan «Black Lives Matter» [As vidas negras importam], impulsionado e difundido a nível mundial após a morte do afro-americano George Floyd.

O diretor executivo do Burnley, Neil Hart, informou que os responsáveis pela tarja estão identificados, são adeptos do clube, que os pretende banir, impedindo que voltem a assistir a jogos da equipa.

«Estou envergonhado e embaraçado com aquilo que um pequeno grupos de adeptos decidiu exibir no ar, à volta do estádio. Nós não somos aquilo. Esses adeptos não perceberam aquilo que estamos a tentar. Essas pessoas precisam vir para o século XXI e educar-se. Não representam aquilo que somos, aquilo que o clube representa, nem aquilo que pensa a maioria dos adeptos», referiu o diretor do clube.