A Premier League revelou esta quinta-feira o calendário completo da temporada 2022/23 que deixa em aberto a possibilidade de Darwin Núñez estrear-se pelo Liverpool na visita ao Fulham de Marco Silva na primeira jornada. O campeão Manchester City também arranca fora de casa com uma visita ao West Ham.

Manchester City e Liverpool voltam a destacar-se como principais candidatos e o primeiro duelo está marcado para Anfield, para 15 de outubro, enquanto jogo da segunda volta, no Etihad Stadium, joga-se a 1 de abril.

Antes disso, o Liverpool vai a Old Trafford defrontar o Manchester United, logo à terceira jornada, a 20 de agosto. Recordamos que na temporada passada a equipa de Jürgen Klopp goleou o United por duas vezes, 5-0 e 4-0.

No que diz respeito às equipas de Londres, o primeiro dérbi está marcado para a segunda ronda, com o Chelsea a receber o Tottenham a 13 de agosto. O primeiro dérbi do norte de Londres, entre o Arsenal e os Spurs, está previsto para 1 de outubro.

O programa da primeira jornada

Sábado (6 de agosto):

Fulham-Liverpool

Bournemouth-Aston Villa

Leeds-Wolverhampton

Leicester-Brentford

Newcastle-Nottingham Forest

Tottenham-Southampton

Everton-Chelsea

Domingo (7 de Agosto):

Manchester United-Brighton

West Ham-Manchester City

Calendário completo da Premier League: