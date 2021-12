Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem nas redes sociais a elogiar a «atitude» de todos os companheiros depois da vitória do Manchester United sobre o Arsenal (3-2), na Premier League, mas também disse que «não há tempo para celebrar» e é preciso pensar já no próximo jogo.

«Os nossos pensamentos já estão no próximo jogo, não há tempo para celebrar! A vitória de hoje foi muito importante para voltarmos ao trilho certo, mas ainda há um longo caminho a percorrer até chegarmos ao nosso destino», começou por escrever o internacional português na conta pessoal no Instagram depois do jogo em que ultrapassou a marca dos 800 golos na carreira.

A fechar a mensagem, Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos aos gunners, saudou ainda a atitude da equipa e agradeceu aos adeptos do United. «Parabéns a todos os meus companheiros, grande atitude esta noite! E um obrigado muito especial para os nossos adeptos, não o teríamos conseguido sem vocês», acrescentou.