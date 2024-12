O Arsenal bloqueou, a jogar em casa, diante do Everton (0-0) e não conseguiu tirar proveito do empate do Liverpool diante do Fulham (2-2), seguindo a seis pontos do líder, num sábado marcado por uma goleada do Newcastle ao Leicester (4-0) e pela vitória do Ipswich em Wolverhampton (2-1).

O fim de semana que se segue a uma jornada europeia é sempre propício a surpresas e este sábado não foi exceção, com dois candidatos a vencerem a Premier League a tropeçarem em casa. O Arsenal tinha a oportunidade de cortar a distância para o Liverpool, mas não conseguiu marcar um golo à equipa de Goodison Park que chegou ao Emirates com a lição bem estudada, sobretudo, nos lances de bola parada em que os gunners são exímios.

Lance após lance, os azuis de Liverpool foram anulando todas as investidas dos homens de Mikel Arteta, num jogo de sentido único, com a equipa londrina a impor uma posse de bola superior a 75 por cento e a somar um total de doze remates, cinco deles enquadrados, contra apenas um dos visitantes.

Ao intervalo, os gunners já tinham razão para estarem frustrados, com destaques para as defesas de Jordan Pickford aos remates de Odegaard e Martineli, mas também pela forma como o Everton conseguiu anular os sucessivos pontapés de canto do Arsenal (oito até ao final do jogo).

Já na segunda parte, Arteta foi lançando sucessivamente Jorginho, Ethan Nwaneri, Thomas Partey, Gabriel Jesus e ainda Leandro Trossard, mas não houve nada a fazer diante de um adversário cada vez mais recuado e de dentes cerrados na defesa da sua área. O jogo acabou mesmo com um nulo que mantém o Arsenal exatamente à mesma distância que estava do Liverpool que também empatou em casa com o Fulham de Marco Silva (2-2).

Não houve golos no Emirates, mas houve em St. James Park onde o Newcastle goleou o Leicester por 4-0, com golos de Murphy (30 e 60m), Bruno Guimarães (47m) e Isak (50m).

Uma referência ainda para a vitória do Ipswich sobre o Wolverhampton (2-1), em pleno Molineux, num jogo em que Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares na equipa da casa. Um triunfo que começou a ser desenhado com um autogolo de Doherty (15m) e que foi consumado em tempo de compensação por Taylor, já depois de Matheus Nunes ter empatado o jogo aos 72 minutos.

