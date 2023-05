O sensacional Brighton, que há uma semana surpreendeu o Manchester United, foi agora atropelado, em casa, pelo aflito Everton, com uma goleada por 5-1, em jogo da 35.ª jornada da Premier League.

Quatro dias depois de ter regressado à luta por um lugar nas competições europeias, com um triunfo sobre a equipa de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, o Brighton não conseguiu agora suster um Everton que procurava fugir aos lugares de despromoção.

Os visitantes entraram no jogo praticamente a ganhar, com Doucoure a abrir o marcador logo no primeiro minuto. Doucoure voltou, depois, a marcar, aos 29 minutos, e a equipa de Goodison Park chegou ao intervalo já a vencer por 3-0, contando ainda com um autogolo de Steele, guarda-redes do Brighton, aos 35 minutos.

Já no segundo tempo, a equipa de Liverpool ainda chegou aos 4-0, por McNeil (76m), antes de MacAllister (79m) reduzir a diferença para a equipa da casa. A última palavra foi mesmo do Everton que, com Ruben Vinagre ainda lesionado, fixou o resultado final em 5-1, com mais um golo de McNeil já em tempo de compensação.

Com este resultado, o Brighton segue no sétimo lugar, às portas da Europa, com menos dois pontos do que o Tottenham, enquanto o Everton sai da zona de despromoção, ultrapassando, de uma assentada, Nottingahm Forest, Leeds e Leicester na classificação.

Confira a classificação da Premier League