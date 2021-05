O equipamento principal do Chelsea, camisola e calções azuis, não permite grandes inovações de época para época, mas a marca que veste o clube conseguiu improvisar, dentro do azul, um padrão mais ousado para a temporada de 2021/22.

A nova camisola da equipa de Stamford Bridge vai ter, assim, camuflado no azul, um padrão aos ziguezagues, complementado com outro quadriculado sobre o ombro esquerdo. O clube londrino apresentou o novo equipamento falando numa inspiração no movimento de op art dos anos sessenta que explorava a ilusão de ótica, com o propósito de atrair os mais jovens.

Uma nova camisola que, segundo adiante o site The Athletic, poderá ser estreada já no sábado, na final da Taça de Inglaterra frente ao Leicester.

Our new @nikefootball Home Kit... 🤤🔥



Inspired by the '60s Op-Art movement made famous in London 🎨 The yellow trim, coupled with a more vibrant blue, injects a youthful feel that we can't get enough of. 👊 pic.twitter.com/znNIRc5NtP