Bruno Fernandes foi expulso este domingo, no Estádio de Old Trafford, com um vermelho direto, no embate com o Tottenham.

O lance polémico aconteceu antes do intervalo, ao minuto 42, quando o internacional português tentou desarmar James Maddison. Bruno Fernandes mediu mal o tempo de entrada e acabou por atingir o jogador dos Spurs.

Apesar dos intensos protestos de Bruno Fernandes e dos companheiros, o árbitro manteve-se irredutível. Além do cartão vermelho, já há três jogadores do United «amarelados», um deles Diogo Dalot.

Uma época difícil para Bruno Fernandes que, nos primeiros oito jogos pelo United, ainda não soma qualquer golo.

O jogo está, nesta altura, no intervalo e o Tottenham está a vencer por 1-0, graças a um golo de Brennan Johnson.

Veja o lance: