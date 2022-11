Pep Guardiola diz que não está nada surpreendido com o percurso do Fulham comandado por Marco Silva que veio do Championship e ocupa atualmente o sétimo lugar da Premier League, a apenas cinco pontos do top-4 que dá acesso à Liga dos Campeões. O treinador catalão elogiou o trabalho do homólogo português e, em relação ao jogo do próximo domingo, pediu à sua equipa atenção especial às bolas longas para Aleksandar Mitrovic.

O Fulham somou duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, resultados que deixaram Guardiola impressionado, mas não surpreendido. «Eles são mesmo uma boa equipa, portanto não é surpresa. Basta olhar apenas para o que eles fizeram no Championship na última época e, além disso, estiveram muito bem na última janela de mercado», destacou o treinador do Manchester City em conferência de imprensa.

Pep Guardiola já tinha elogiado o trabalho de Marco Silva no Fulham quando os dois emblemas se cruzaram, na época passada, na Taça de Inglaterra. «O treinador deles é excecional. Na Taça de Inglaterra, na época passada, fizeram-nos sofrer. Têm um bom processo de jogo e podem sempre jogar bolas longas para Mitrovic. Eles começaram muito bem frente ao Liverpool, depois mantiveram o nível», destacou.

Além de Marco Silva, Guardiola destacou também o avançado sérvio do Fulham que já marcou nove golos na Premier League esta época. «Quando eles o procuram, a nossa defesa sabe que há a possibilidade de perdermos a bola. Temos de jogar sempre para as segundas bolas e ter a certeza que salvaguardamos sempre a nossa retaguarda. Sabem quantos golos ele marcou na época passada. É um avançado de raiz, leva as defesas ao limite e é clinico», destacou ainda o técnico catalão.