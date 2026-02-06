Pep Guardiola fez um ponto da situação em relação aos lesionados do Manchester City, a dois dias da visita a Anfield, revelando ter dúvidas quanto à condição física de Bernardo Silva, antes de anunciar duas boas notícias para o setor defensivo dos citizens: Rúben Dias e John Stones estão a um curto passo para o regresso à competição.

Bernardo Silva contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda que já o afastou do último jogo frente ao Newcastle, mas Guardiola ainda não sabe se vai poder contar com o talentoso médio para o importante duelo com o Liverpool que está marcado para o próximo domingo. «Quanto ao Bernardo, ainda não sei, vamos ver amanhã no treino», atirou.

Quanto a Rúben Dias, que também não foi utilizado frente ao Newcastle, Guardiola diz que tem boas notícias. «Está de volta, vamos ver se pode jogar alguns minutos, mas são boas notícias para nós», destacou.

John Stones, afastado dos relvados desde o início de dezembro, também está muito próximo de voltar a ser opção. «Já fez ontem o seu primeiro treino com a equipe. Está a voltar aos poucos», destacou ainda o treinador catalão.