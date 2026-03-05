Gyökeres nomeado pela primeira vez para melhor jogador do mês
Goleador sueco do Arsenal marcou quatro golos no mês de fevereiro
Viktor Gyökeres está pela primeira vez nomeado para o prémio de melhor jogador do mês da Premier League, depois de um mês de fevereiro em que o goleador sueco bisou em dois dos quatro jogos que fez pelo Arsenal para o campeonato.
No segundo mês do ano, o antigo jogador do Sporting bisou no triunfo dos gunners sobre o Sunderland (3-0) e voltou a bisar no dérbi diante do Tottenham (4-1,num jogo em que acabou por ser eleito «homem do jogo».
O avançado sueco já marcou 15 golos esta temporada em todas as competições, somando 10 na Premier League, 4 na Liga dos Campeões e mais um na Taça da Liga.
Na corrida ao prémio do mês de fevereiro, sujeita a votação dos adeptos, Gyökeres vai contar com a concorrência de Nico O’Reilly (Manchester City), Dango Ouattara (Brentford), Antoine Semenyo (Manchester City), Benjamin Sesko (Manchester United) e Virgil Van Dijk (Liverpool).
