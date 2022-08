Matheus Nunes chegou à Premier League e foi logo titular na reforçada armada portuguesa do Wolverhampton, no campo do Tottenham, com o «almirante» Bruno Lage a abrir espaço na equipa, além da estreia do ex-sportinguista, para a estreia a titular de Gonçalo Guedes e também para o regresso de João Moutinho, num total de sete portugueses em campo. Os «portugueses» bateram-se bem, mas não conseguiram contrariar um golo solitário do inevitável Harry Kane e regressaram a casa sem pontos.

Os lobos entraram em campo com José Sá na baliza e um meio-campoo com Pedro Neto, Matheus Nunes, Rúben Neves, João Moutinho e, a destoar, Rayan Ait-Nouri, num apoio a um ataque com Daniel Podence e Gonçalo Guedes.

Uma equipa que conseguiu colocar os Spurs em sentido, com um jogo equilibrado, com oportunidades nas duas balizas, mas com o nulo a manter-se intato até ao intervalo.

Foi já na segunda parte, aos 64 minutos, e depois de duas bolas nos ferros por parte dos Spurs, que surgiu o golo solitário da partida, com os visitantes a perderam o equilíbrio defensivo num lance de bola parada. Um pontapé de canto com Collins a falhar a marcação e a deixar o «matador» Harry Kane solto, a marcar de cabeça, junto ao segundo poste.

Bruno Lage ainda lançou Rau Jimenez, Adama Traoré, Nélson Semedo e, já perto do final, Hwang Hee-chan, mas, nesta altura, o Tottenham já estava determinado em defender a curta vantagem, que lhe permite destacar-se no topo da Premier League, com sete pontos. O Wolverhamton, por seu lado, soma apenas um ponto ao fim de três jornadas.