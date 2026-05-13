A associação de árbitros profissionais de futebol de Inglaterra (PGMOL) vai estudar como lidar com os puxões de camisola no interior da área durante os pontapés de canto no final da temporada, anunciou esta quarta-feira o presidente do organismo.

«Estamos em constante diálogo com clubes, grupos de adeptos e outras entidades sobre o tipo de jogo que pretendem e como querem que sejam arbitrados. Esta época tem sido atípica em termos de número de contactos na área, o que cria mais dificuldade aos árbitros», disse Howard Webb, antigo árbitro e líder da organização.

O responsável da PGMOL anunciou que vão ser estudadas medidas para evitar que estas situações se repitam após o sucedido no jogo entre o West Ham e o Arsenal, no passado domingo, em que o golo do empate dos hammers foi anulado nos descontos devido a um puxão de camisola do avançado brasileiro Pablo, ex-Gil Vicente, sobre o guarda-redes David Raya.

«Marcámos mais penáltis por puxões de camisola do que no ano passado, mas também deixámos passar alguns», acrescentou Webb depois de indicar que estas discussões serão retomadas no final da época e que é necessário identificar as ações que têm impacto no jogo.

Após o dérbi londrino, o treinador do West Ham, Nuno Espírito Santo, mostrou-se claramente insatisfeito com a decisão do árbitro Chris Kavanagh que, apenas quatro minutos e 17 repetições depois é que conseguiu tomar a decisão de anular o golo do empate a Callum Wilson, o que redundou na vitória aos gunners por 1-0, resultado que deixa o West Ham em sérios apuros na zona de despromoção, a apenas duas jornadas do fim da Premier League.

«Há circunstâncias do passado que foram avaliadas de forma diferente. Nem os árbitros sabem o que é falta e o que não é. Olhem para cada canto na Premier League e verão que algo semelhante acontece, não só hoje, mas em todos os campos. Falo da falta de consistência. Os jogadores estão confusos e frustrados, e não entendem. É perturbador», criticou o técnico português.

Também David Moyes, treinador do Everton, já classificou as bolas paradas do Arsenal como «artes das trevas», pois os gunners sabem «como bloquear o guarda-redes pela frente ou por trás, bloquear os defesas e dificultar a sua ação a cabecear», algo que não tem passado despercebido a todos, visto que o Arsenal leva 17 golos de canto na presente temporada, o novo recorde da Premier League.