Depois de três vitórias consecutivas, o Arsenal voltou a marcar passo na Premier League, ao empatar (0-0) na receção ao Crystal Palace, em jogo da 18.ª jornada.

Cédric Soares foi convocado por Mikel Arteta, mas não saiu do banco de suplentes.

Com este resultado, o Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa, está atualmente na 11.ª posição da tabela classificativa, com 24 pontos, mais um do que o Palace, que é 13.º.

Recorde-se que os encarnados defrontam os gunners nos 16 avos de final da Liga Europa: a primeira mão joga-se a 18 de fevereiro, na Luz; uma semana depois, joga-se em Londres.