Depois da vitória imponente em casa do Manchester City, o Tottenham voltou a tropeçar na Premier League e perdeu na deslocação ao terreno do Burnley (1-0).

Bem Mee, aos 71 minutos, fez o único golo do encontro, e que condenou os spurs a somarem a quarta derrota nos últimos cinco jogos no campeonato inglês.

Com este resultado, o Tottenham está no oitavo lugar da Premier League, com 39 pontos, ao passo que o Burnley está em zona de descida, com 20 pontos.

Por sua vez, o Crystal Palace foi a casa do Watford golear por 4-1.

Jean-Philippe Mateta (15m), Conor Gallagher (42m) e Wilfried Zaha (85m e 90m) marcaram para a formação orientada por Patrick Vieira, Moussa Sissoko (18m) fez o golo dos visitados.