Um golo de Marcus Rashford, ao minuto 27, garantiu o regresso do Manchester United aos triunfos na Premier League, frente ao Brentford (1-0).

Os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos «red devils», que estão na quarta posição, embora em igualdade pontual com o Newcastle, que ocupa o último lugar do pódio.

Depois da vitória sobre o Manchester United, precisamente, os «magpies» golearam o West Ham por 5-1.

Callum Wilson (6 e 46m) e Joelinton bisaram (13 e 90m), com o outro golo do Newcastle assinado por Isak (82m). Kurt Zouma apontou o golo do West Ham (40m).