O jogo entre Manchester City e West Ham para a Premier League foi adiado devido à tempestade Ciara, que tem atingido o Norte da Europa e que agora se abate sobre o Reino Unido, tendo levado a que fosse emitido um alerta laranja, o segundo mais grave da escala.

O clube de Bernardo Silva comunicou a decisão através de um comunicado partilhado nas redes sociais.

«Devido ao agravamento das condições meteorológicas e por uma questão de segurança dos adeptos e staff, o jogo da Premer League com o West Ham foi adiado», pode ler-se no comunicado.

A partida estava agendada para este domingo, pelas 16h30.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM