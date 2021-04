O Leicester empatou esta noite em Southampton (1-1), no jogo que abriu a jornada 34 da Premier League.

A jogar em casa, os saints ficaram com a tarefa mais complicada logo no início da partida, já que Vestergaard foi expulso aos dez minutos. Ainda assim, conseguiram inaugurar o marcador à passagem da hora de jogo, por Ward-Prowse, de penálti.

Os foxes, no entanto, empataram logo a seguir, por Jonny Evans, com Ricardo Pereira a ver do banco, de onde não saiu.

Com este resultado, o Leicester segue no terceiro lugar, com 63 pontos, enquanto o Southampton é 14.º, com 37.