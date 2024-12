O Crystal Palace colocou este domingo um ponto final da invencibilidade do Brighton em casa com uma vitória por 3-1, num jogo em que o senegalês Ismaila Sarr esteve em especial destaque, com dois golos marcados.

Uma vitória que começou a ser construída ao minuto 27, quando o central Tervoh Chalobah disparou para o topo das redes na sequência de um pontapé de canto. Cinco minutos, novo golo para os visitantes, com uma cabeçada categórica de Sarr a cruzamento de Tyrick Mitchell.

O Brighton ainda esboçou uma reação na segunda parte, mas foi Sarr que voltou a marcar, aos 82 minutos, com um remate que fez a bola passar por baixo do corpo de Bart Verbruggen.

O Brighton não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, aos 87 minutos, num estranho autogolo de Guéhi, na sequência de um canto.

Uma vitória que acaba com a invencibilidade do Brighton em casa e que permite ao Crystal Palace ganhar um fôlego de quatro pontos sobre a zona de despromoção.

Confira a classificação da Premier League