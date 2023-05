O Chelsea voltou a vencer este sábado, quase dois meses depois do último triunfo, colocando um ponto final a uma série negra de nove jogos sem vencer desde que Frank Lampard assumiu o comando da equipa. Um triunfo arrancado a ferros no terreno do Bournemouth (3-1), com João Félix a saltar do banco, já nos instantes finais, para marcar o terceiro o golo dos Blues.

A equipa londrina, que estava em queda livre na classificação, adiantou-se no marcador logo aos 9 minutos, com um golo de Gallagher, a passe de Ngolo Kanté, mas permitiu o empate da equipa da casa, aos 21, pelos pés de Matías Viña, resultado que se manteve até ao intervalo.

Um empate que se arrastou, depois, até ao minuto 82, altura em que foi desfeito com um golo de Badiashile, na sequência de um livre de Ziyech. Em vantagem, João Félix saltou do banco aos 84 minutos, para render Havertz, e logo a seguir fez o 3-1, a passe de Sterlin. Foi o terceiro golo do internacional português na Premier League.

Com este triunfo, o Chelsea sobe até ao 11.º lugar, com 42 pontos, ainda muito longe dos lugares que dão acesso à Europa. O Bournemouth, que fica a três pontos da equipa de Stamford Bridge, segue no 14.º lugar.

Entre estes dois emblemas está o Wolverhampton que, também este sábado, recebeu e bateu o Aston Villa (1-0), num jogo em que a equipa de Lopetegui entrou com cinco portugueses em campo: José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Ruben Neves e Pedro Neto. Toti Gomes marcou o golo solitário, aos 9 minutos, com assistência de Ruben Neves.

Nos jogos deste sábado, uma referência ainda para a vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace, com mais um golo do incontornável Harry Kane, com assistência de Pedro Porro, mesmo em cima do intervalo. Os Spurs ultrapassam o sensacional Brighton (menos três jogos], sobem ao sexto lugar e ficam a apenas dois do Liverpool.

