Jürgen Klopp defende que o Liverpool deveria ficar com os três pontos caso o embate com o Manchester United, marcado para segunda-feira, para Old Trafford, seja adiado pela manifestação de protesto dos adeptos do clube rival contra a direção liderada pela família Glazer, tal como aconteceu em maio de 2021.

A verdade é que os adeptos do United marcaram nova manifestação para a próxima segunda-feira e há o receio que o cenário de 2021, com invasão de campo, se volte a repetir. «Quais são os planos caso não haja jogo? Voltamos para casa de autocarro. Espero mesmo que isso não aconteça, mas se acontecer acho que devíamos ficar com os pontos», começou por dizer o treinador alemão, em conferência de imprensa, antes de justificar o seu ponto de vista.

«Não temos nada a ver com a situação e se os adeptos quiserem que não haja jogo, não podemos mais uma vez estar a marcar para outra data e encaixá-lo num calendário incrivelmente preenchido», prosseguiu.

O treinador insiste que o Liverpool é alheio aos problemas internos do United e não pode ficar prejudicado com a situação numa liga extremamente competitiva. «As pessoas dizem-nos que vai correr tudo bem, que vamos jogar e voltar a casa. Mas numa situação destas, a outra equipa devia ficar sempre com os pontos porque não têm nada a ver com aquilo e preparou-se para o jogo», acrescentou.

Em maio de 2021, o embate entre os dois emblemas deveria disputar-se à porta fechada, sem adeptos nas bancadas, devido à pandemia da covid-19, mas, no dia do jogo, milhares de adeptos concentraram-se no exterior de Old Trafford e algumas centenas invadiram mesmo as instalações do clube, chegando ao relvado e às bancadas. Foi a primeira vez que um jogo da Premier league foi adiado por protestos dos adeptos.