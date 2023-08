Os três árbitros que estiveram no centro da decisão de não atribuir um penálti ao Wolverhampton, em Old Trafford, na derrota diante do Manchester United (0-1), foram afastados dos jogos da Premier League do próximo fim de semana.

Um lance polémico já em período de compensação, quando o guarda-redes Andre Onana, ao tentar chegar a uma bola, chocou com Sasa Kalajdzic, acabando por derrubar o jogador dos Wolves.

O árbitro Simon Hoopes, bem como o vídeoárbitro Michael Salisbury e o seu assistente Richard West analisaram o lance, mas decidiram nada assinalar. Segundo adianta a BBC, os três árbitros vão ficar fora da lista dos árbitros selecionáveis para a próxima ronda.

Gary O’Neil, o treinador que sucedeu a Julen Lopetegui no comando da equipa técnica do Wolverhampton, contou, no final do jogo, que recebeu uma chamada de Jon Moss, o líder da arbitragem da Premier League, que lhe apresentou um pedido de desculpas.

«Jon Moss disse-me que foi um penálti evidente e que devia ter sido assinalado. Teve fair-play e pediu desculpa», destacou o treinador dos Lobos.