O Leicester goleou este domingo o Sheffield United, por 5-0, em jogo da 28.ª jornada da Premier League.

Ricardo Pereira foi titular e saiu ao intervalo. Kelechi Iheanacho foi a figura do jogo com um hat trick (golos aos 39, 69 e 79 minutos). Ayoze Perez marcou aos 64 e um autogolo de Ethan Ampadu fez o 5-0 final.

Com este resultado, o Leicester ocupa o segundo lugar, com 56 pontos, seguido do Manchester United, que tem 54 pontos, mas que ainda vai jogar este domingo.

Noutro jogo da tarde, o Brigthon venceu na visita ao Southampton, por 2-1, e ocupa agora o 16.º lugar, com 29 pontos. O Southampton é 14.º, com 33.