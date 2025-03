A Liga Inglesa anunciou esta quinta-feira que vai abrir uma segunda janela de transferências no verão para todos os clubes da Premier League, de um a dez de junho., antes do arranque do Mundial de Clubes.

Esta nova janela já tinha sido aberta pela FIFA, mas a Premier League decidiu agora alargá-la a todas as equipas inglesas.

«Os clubes da Premier League acordaram hoje as datas para a janela de transferências do verão de 2025. A janela abrirá mais cedo, entre domingo, um de junho e terça-feira, dez de junho, devido a um período de registo excecional relacionado com o Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA. Será reaberta na segunda-feira, 16 de junho, e encerrará na segunda-feira, um de setembro», segundo comunicou a Liga Inglesa no site oficial.

A decisão partiu do descontentamento por parte de alguns clubes, pela decisão da FIFA em abrir um período de transferências específico para os clubes que vão participar no Mundial de Clubes, como são os casos do Chelsea e do Manchester City.

Desta forma, a Liga Inglesa decidiu abrir mais uma janela de transferências para todos, para evitar desigualdades.