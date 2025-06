Florian Wirtz vai mesmo ser reforço do Liverpool, segundo estão a adiantar a BBC e a Sky Sports que referem um acordo total com o Bayer Leverkusen a rondar os 100 milhões de libras (117,5 milhões de euros), acrescidos de mais 16 milhões adicionais (18,8 milhões de euros), dependentes de objetivos.

AO MINUTO: siga as novidades do mercado de transferências

Juntando o valor da transferência aos valores adicionais definidos no acordo, esta será a transferência mais cara da história da Premier League, superando os 121 milhões de euros pagos pelo Chelsea ao Benfica por Enzo Fernández, em 2023.

O acordo entre os dois clubes estará definido e o jogador de 22 anos está autorizado a negociar os termos do seu contrato com o Liverpool.

Liverpool have agreed a £116m deal to sign Florian Wirtz from Bayer Leverkusen 🔴🤝 pic.twitter.com/BOTYqcB9vH