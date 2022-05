Mohamed Salah e Virgil van Dijk não recuperaram das mazelas que sofreram na final da Taça de Inglaterra, frente ao Chelsea, e vão falhar o jogo deste terça-feira, frente ao Southampton, mas Jürgen Klopp está convencido que os dois jogadores vão recuperar para o jogo com o Wolverhampton, relativo à última jornada da Premier League e que também vão estar disponíveis para a final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.

O treinador alemão tinha colocado dúvidas quanto à recuperação dos dois jogadores na conferência de antevisão do jogo com o Southampton, mas o clube fez uma atualização clinica que confirma a ausência dos dois jogadores. «Eles estão os dois bem. O objetivo é que voltem no próximo fim de semana. Quer seja no banco, comecem o jogo ou façam só uns minutos, não sei, vamos ver mais tarde, porque isso vai ser importante para a final [da Liga dos Campeões]», refere Klopp.

O Liverpool visita esta terça-feira o Southampton num jogo em que está obrigado a vencer, de forma a adiar as contas do título da Premier League para a última jornada. O Manchster City, depois do empate com o West Ham (2-2), conta com quatro pontos de vantagem no topo da classificação, mas a equipa de Anfield pode reduzir essa diferença para apenas um ponto esta terça-feira.