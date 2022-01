O Manchester United regressou esta quarta-feira às vitórias no terreno do Brentford (3-1) num jogo em que a equipa de Old Trafford entrou em campo com três internacionais portugueses. Bruno Fernandes fez duas assistências e Cristiano Ronaldo ainda esteve na origem do segundo golo, mas saiu logo a seguir e não disfarçou a sua insatisfação numa troca de palavras com Ralf Rangnick.

Mesmo com um onze ofensivo, com o treinador alemão a colocar Anthony Elanga e Mason Greenwood sobre as alas e Bruno Fernandes nas costas de Cristiano Ronaldo, a primeira parte voou até ao intervalo sem golos.

Seria o internacional sueco a abrir o marcador, aos 55 minutos, de cabeça, com assistência de Fred. Um golo que teve o condão de abrir o jogo e o United acabou por marcar mais dois golos nos minutos que se seguiram. Aos 62 minutos, o tal golo construído com os portugueses, com Ronaldo, sobre o meio-campo, a lançar Bruno Fernandes em velocidade supersónica para o interior da área, para depois oferecer o golo a Greenwood.

Cristiano Ronaldo saiu pouco depois, para dar o lugar a Maguire, sem esconder algum desconforto com a decisão do treinador. A verdade é que o United acabou por chegar ao 3-0, aos 77 minutos, com a segunda assistência de Bruno Fernandes, desta vez para Rashford.

Estava feito, mas ainda houve tempo para p Brentford reduzir a diferença, a cinco minutos do final, com Ivan Toney a bater De Gea depois de assistência de Christian Norgaard.

Uma vitória que permite ao United juntar-se ao Arsenal no sexto lugar a um ponto do Tottenham que, também esta quarta-feira, arrancou um triunfo épico no terreno do Leicester (3-2).

Veja aqui os golos do United