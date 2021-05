O Manchester United negou esta segunda-feira ter permitido a entrada no domingo de adeptos em Old Trafford, numa quebra de segurança que levou ao adiamento do jogo com o Liverpool.

«Os relatos na imprensa e nas redes sociais de que os adeptos tiveram acesso ao estádio e ao relvado, através de um portão aberto pelos funcionários do clube, estão completamente errados», refere o clube inglês.

O jogo com o Liverpool, que deveria ter acontecido no domingo à tarde, foi atrasado e, depois, adiado, devido a uma invasão de adeptos, num protesto contra os proprietários do clube.

Cerca de cinco mil adeptos juntaram-se nas imediações do estádio para pedir a saída da família norte-americana Glazer, proprietária do clube desde 2005, e alguns acabaram mesmo por entrar, obrigando à intervenção da polícia.

Em causa, está a recente participação do Manchester United no projeto de criação da Superliga Europeia, mas também a dívida cada vez maior do clube, e o emblema da cidade de Manchester promete punir dos adeptos infratores.

«O clube não deseja ver adeptos inocentes punidos, mas vai trabalhar com a polícia para identificar aqueles envolvidos em atividade criminal, e adotará sanções próprias em relação a qualquer adepto com bilhete de época e identificado», assinalou o clube, em comunicado.

Em relação ao jogo com o Liverpool, que em caso de derrota daria já no domingo o título ao Manchester City, o United diz estar a estudar datas e que será anunciada após discussão e acordo com a liga inglesa.