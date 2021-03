Numa noite de chuva e nevoeiro no sul de Londres, o Manchester United não foi além de um desinspirado nulo no Selhurst Park, diante do Crystal Palace. A equipa de Ole Solskjaer continua sem derrotas fora de casa na Premier League, mas a verdade é que desde o início de 2021, altura em que chegou ao topo da classificação, só ganhou quatro de onze jogos e vê o vizinho City cada vez mais longe, já a catorze pontos de distância.

Um jogo que era apresentado como oportunidade de vingança do United que, no jogo da primeira volta, em Old Trafford, tinha sido cilindrado pela equipa de Roy Hodgson, com uma derrota por 3-1, num jogo em que os visitantes ainda desperdiçaram uma grande penalidade. Mas a verdade é que o United pouca mossa fez à equipa do Palácio de Cristal, mesmo com novidades no ataque.

O United entrou em campo com Edison Cavani, recuperado de um problema muscular que o tinha afastado da equipa nos últimos quatro jogos, mas a grande novidade na equipa de Solskjaer acabou por ser a ausência de David De Gea, rendido por Henderson. O guarda-redes espanhol vinha a ser alvo de muitas críticas, por alguns golos que consentiu nos últimos jogos, mas segundo o treinador explicou, mesmo antes do início do jogo, a ausência do internacional espanhol deveu-se a «motivos pessoais».

O United entrou em campo determinado a mandar no jogo, mas a primeira oportunidade até foi do Palace que, depois de recuperar uma bola no meio-campo da equipa de Old Trafford, Towsend destacou-se sobre a direita e cruzou com perigo, Benteke, na área, rematou de primeira, mas para as nuvens. Aos poucos, o United foi empurrando o adversário para junto da sua área e, em poucos minutos, criou várias oportunidades, com destaque para um remate de Greenwwod, à entrada da área, a rasar o poste. Rashford também esteve perto de marcar e Bruno Fernandes, com um remate fora da área, obrigou Guaita à defesa da noite.

Um domínio intenso que se esfumou tão depressa como foi criado. O Palace conseguiu subir as suas linhas e quebrar o ritmo do jogo e, nos últimos vinte minutos, até ao intervalo, o ritmo de jogo caiu a pique, com o United a trocar a bola muito longe da baliza de Guaita.

A segunda parte não foi melhor, pelo contrário. Com o nevoeiro a acentuar-se no relvado, o crystal Palace entrou melhor e esteve por cima do jogo durante largos minutos, com destaque para uma oportunidade flagrante desperdiçada por Benteke no coração da área a passe de Ayew. Nada saía bem ao United, nem a Bruno Fernandes, muitas vezes a salvação da equipa, mas esta noite também apagado.

Cavani estava evidentemente longe da melhor forma e Solslkaer ainda tentou sacudir o jogo com a entrada James e McTominay, mas o melhor que o United conseguiu foi mais um remate de Greenwood a rasar a barra.

Pobre exibição do United que, apesar de continuar sem derrotas fora de casa, na Premier League, voltou a esbanjar pontos. O vizinho Manchester City já leva catorze pontos de vantagem no topo da classificação.