Mikel Arteta eleito melhor treinador da Premier League
Treinador espanhol liderou Arsenal à conquista do título depois de 22 anos de jejum
Mikel Arteta venceu o prémio de treinador do ano da Premier League depois de conduzir o Arsenal a um título que lhe escapava há 22 anos, anunciou esta terça-feira a liga inglesa.
O treinador espanhol, de 44 anos, está no Arsenal desde 2019/20, depois de ter sido adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, e conquistou agora a sua primeira Liga inglesa, um título que os «gunners» não venciam desde 2003/04, ainda sob o comando do francês Arsène Wenger.
O basco é o primeiro treinador a conquistar este galardão ao serviço de um clube no qual tinha estado como jogador, podendo ainda conquistar, esta temporada, a Liga dos Campeões, já no próximo sábado, quando o Arsenal defrontar o Paris Saint-Germain, atual detentor do troféu, em Budapeste.
Arteta era um dos seis candidatos ao prémio, juntamente com Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), que substituiu o português Ruben Amorim, Andoni Iraola (Bournemouth), Regis Le Bris (Sunderland) e Pep Guardiola, que deixou o Manchester City após dez temporadas.
— Premier League (@premierleague) May 26, 2026
Mikel Arteta is your @barclaysfooty Manager of the Season 👏