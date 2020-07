O Tottenham, de José Mourinho, somou esta quarta-feira a segunda vitória consecutiva, ao vencer no terreno do Newcastle, por 3-1.

Heung-Min Son deu vantagem aos spurs aos 27 minutos, mas já na segunda parte, aos 56 minutos, Matt Ritchie aproveitou um mau alívio de Aurier – o lateral foi a jogo mesmo depois do falecimento do irmão – e empatou o jogo, num grande remate do jogador dos magpies.

A resposta do emblema londrino não se fez esperar: quatro minutos volvidos, Harry Kane respondeu da melhor maneira ao cruzamento de Bergwijn e fez o 2-1, naquele que foi o golo 200 por clubes da carreira do avançado inglês.

Em cima do minuto 90, tempo ainda para Kane bisar, numa recarga a um remate de Lamela.

Com este resultado, o Tottenham sobe à condição ao sétimo lugar da Premier League e reduz para um ponto a diferença em relação ao Wolverhampton, que escorregou.

Com seis portugueses no onze – Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Podence e Diogo Jota – a equipa liderada por Nuno Espírito Santo empatou em casa do Burnley, a uma bola.

Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, deu vantagem aos wolves aos 76 minutos, pouco antes de Pedro Neto entrar em campo. No entanto, aos 90+6 minutos, a formação da casa chegou ao empate, através de um penálti de Chris Wood.

No outro jogo da tarde, o Manchester City, com Bernardo Silva a titular – Cancelo não foi convocado – venceu na receção ao Bournemouth, por 2-1.

David Silva (6m) e Gabriel Jesus (39m), com dois belos golos, deram vantagem aos citizens ainda na primeira parte. A dois minutos dos 90, o Bournemouth reduziu para 2-1, por Brooks.