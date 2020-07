Noite cheia em Anfield, na consagração do Liverpool como novo campeão inglês.

Na receção ao Chelsea, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Premier League, os reds venceram por 5-3 (veja aqui todos os golos do jogo), num jogo de muitas emoções e de grandes golos.

Aos 23 minutos, o primeiro, por Naby Keita. O médio recuperou a bola, enquadrou-se com a baliza e, de fora de área, atirou uma bomba para a baliza de Kepa. 15 minutos depois, mais um grande momento, com Arnold a deixar Kepa pregado ao chão com uma exemplar cobrança de livre direto, num grande golo.

Pouco depois, aos 43, Wijnaldum fez o 3-0, mas Giroud, em cima do intervalo, reduziu para 3-1 e deu esperanças à equipa de Frank Lampard.

Só que no início do segundo tempo, aos 55m, Roberto Firmino, de cabeça, fez o 4-1 e voltou a deixar o Liverpool numa posição muito vantajosa.

Pensava-se que o campeão tinha o jogo no bolso, mas Pulisic não concordava com isso. O norte-americano foi lançado aos 59 minutos, assistiu de forma brilhante Abraham aos 61m e aos 73m, num grande momento, fez ele próprio o 4-3.

O Chelsea esteve perto da recuperação, mas não a conseguiu: Chamberlain fechou definitivamente as contas para a formação de Klopp a seis minutos dos 90.

No final, o Liverpool levantou o tão desejado troféu da Premier League na mítica bancada do Kop, esta noite sem os habituais apaixonados adeptos dos reds. Já o Chelsea continua sem garantir o apuramento para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Um empate na última jornada basta aos blues para alcançarem esse objetivo.