Manchester United e Chelsea empataram sem golos em Old Trafford no jogo que assinalou a estreia de Edison Cavani pelos Red Devils. Um jogo intenso, disputado sob intensa chuva, com muitas oportunidades, mas sem golos. Com este nulo, a equipa de Solskjaer somou o quinto jogo consecutivo sem vencer em casa na Premier League.

O jogo começou com muita tensão, muitas faltas, mas pouco futebol. Com marcações rígidas, os choques entre vermelhos e azuis na luta pela bola multiplicaram-se em campo, num jogo feio entre as equipas comandadas por Solskjaer e Lampard.

Já perto do final da primeira parte, o jogo melhorou e o Chelsea queixou-se de uma grande penalidade, depois de uma alegada falta de Maguire sobre Azpilicueta, mas o árbitro nada assinalou. Rashford também teve uma oportunidade soberana para marcar, mas Mendy defendeu com os pés e o nulo seguiu firma para a segunda parte.

Edison Cavani começou logo a aquecer para uma segunda parte em que os Blues procuraram pressionar mais alto, mas Solksjar mexeu bem na equipa, com as entradas de Pogba e Cavani, e o United esteve mais perto da vitória. Com 33 anos e 253 dias, Cavani tornou-se no jogador mais velho a estrear-se pelo United desde que Zlatan Ibrahimovic fez o seu primeiro jogo em agosto de 2016, então com 34 anos e 316 dias.

O uruguaio até teve uma oportunidade para marcar, mas Thiago Silva cortou o lance. Já nos últimos instantes do jogo, Bruno Fernandes ainda tentou um remate acrobático, mas sem a melhor direção.

Com este empate, o Chelsea segue no sexto lugar, com nove pontos, mais um do que o United, que é oitavo.