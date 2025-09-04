Por estes dias, Nuno Espírito Santo é, para as casas de apostas britânicas, o principal favorito a poder vir a ser o próximo treinador despedido na Premier League. No entanto, o português continua a ter aliados no balneário do Nottingham Forest, como é o caso do internacional inglês Elliot Anderson, que foi perentório na resposta à pergunta sobre se gostaria de encontrar o seu atual treinador quando regressar aos Tricky Trees: «Sem dúvida!».

À margem da conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Inglaterra e Andorra, no próximo sábado, de qualificação para o Mundial de 2026, o médio elogiou Nuno Espírito Santo, um treinador muito importante na sua afirmação na elite inglesa.

«Ele tem sido muito bom para mim. Deu-me a liberdade de poder jogar o meu futebol. Ele acredita em mim, e isso é o mais importante», explicou o jogador, de 22 anos, que este ano venceu o Europeu de sub-21 e se estreia, agora, em convocatórias da Seleção principal inglesa.

Apesar do desejo manifestado por Anderson, não é certo que o futuro de Nuno Espírito Santo passe pelo Forest. O treinador português já admitiu que a relação com o dono do clube, o grego Evangelos Marinakis, mudou. «Não sei explicar o porquê, mas não é a mesma. Acho que toda a gente no clube deve unir-se, mas a realidade não é essa», desabafou o técnico, antes do jogo com o Crystal Palace, da segunda jornada da Premier League.

Durante a pausa para os compromissos das seleções, está prevista uma conversa entre Marinakis e Nuno Espírito Santo com vista à resolução da situação. O português já disse, entretanto, que os rumores em torno de uma possível saída do clube são «um disparate».

Nas primeiras três jornadas da Liga inglesa, o Nottingham Forest somou quatro pontos, mas vem de uma derrota pesada, em casa, frente ao West Ham (3-0).