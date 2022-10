Erling Haaland marcou mais dois golos no regresso do Manchester City às vitórias na Premier League e continua a somar golos de uma forma nunca antes vista na liga inglesa. O avançado norueguês está a marcar golos a um ritmo superior a todos os históricos melhores marcadores da liga inglesa, desde a adoção do formato com vinte clubes e 38 jornadas, como deixa clara um gráfico publicado pela Premier League.

😱 @ErlingHaaland is scoring at a rate never seen before in the #PL!



Here’s how he stacks up against previous @Castrol Golden Boot winners… pic.twitter.com/pawDMTRmrQ — Premier League (@premierleague) October 24, 2022

Com apenas onze jogos esta época na Premier League, Haaland já acumula 17 golos e está a apenas dois de bater o recorde máximo de golos numa primeira volta. Os melhores marcadores da história da Premier League são Andy Cole e Alan Shearer que marcaram 34 golos numa só temporada, mas quando o campeonato tinha ainda 42 jornadas.

No atual formato, com 38 jornadas, o melhor registo é de 32 golos, alcançado por Mohamed Salah (Liverpool) em 2017/18, mas já houve casos em que o melhor marcador somou apenas 18 golos, mais um do que Halland marcou em apenas nos primeiros onze jogos esta época.