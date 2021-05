O Manchester United confirmou que o jogo com o Liverpool, que estava marcado para as 16h30 deste domingo, foi adiado para uma data a definir, por questões de segurança, face aos protestos dos adeptos do clube de Old Trafford.

O clube revela que o acordo ficou definido numa reunião entre os clubes, a Premier League e a polícia.

«Depois de uma reunião com a polícia, a Premier League e os clubes, o nosso jogo com o Liverpool foi adiado devido a questões de segurança, tendo em conta os protestos deste domingo», refere o comunicado, em alusão à invasão do relvado a poucas horas do início do jogo.

O clube adianta ainda que vão prosseguir novas reuniões para a definição de uma nova data e deixou ainda uma palavra dirigida aos adeptos.

«Os nossos adeptos são apaixonados pelo Manchester United e temos total compreensão pela liberdade de expressão e pelos protestos pacíficos. No entanto, lamentamos o bloqueio da equipa e de ações que colocaram outros adeptos, staff e agentes da autoridade em perigo. Agrademos à polícia o apoio que nos foi dado e estamos disponíveis para colaborar nas consequentes investigações», refere ainda o clube.