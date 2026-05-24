A Premier League vai deixar de ter bolas de sabão na próxima temporada, uma vez que o West Ham, ao fim de catorze jornadas consecutivas no primeiro escalão, caiu este domingo para o Championship condenado por um golo de… João Palhinha. Nuno Espírito Santo e Mateus Fernandes ainda conseguiram manter-se na luta até ao último suspiro, mas a conjugação de resultados sentenciou o destino dos hammers.

As contas eram fáceis de fazer antes do início da ronda. Com menos dois pontos do que os Spurs, o West Ham tinha de vencer o Leeds e esperar que os vizinhos de White Hart Lane tropeçassem diante do Everton. Ora, a equipa de Nuno Espírito Santo, com esforço, ainda fez a sua parte e venceu por 3-0, mas João Palhinha condenou definitivamente as aspirações dos hammers.

A expetativa ainda se manteve acesa até ao minuto 43, momento em que João Palhinha desbloqueou o marcador diante do Everton (1-0). Na sequência de um canto, o internacional português cabeceou ao poste e marcou na recarga. Palhinha foi rodeado pelos companheiros e ficou emocionado, com todo o estádio em ebulição. Afinal de contas, o Tottenham também estava a lutar pela sobrevivência.

Ao intervalo, o Tottenham estava mais do que confortável, até porque o West Ham continuava em branco diante do Leeds.

Os hammers, com Mateus Fernandes a titular, acabaram por fazer a sua parte, com Jarrod Bowen a fazer uma assistência para Castellanos (67m) fazer o primeiro golo, antes de marcar ele próprio o segundo, aos 79, com assistência de Mateus Fernandes. Já em tempo de compensação, Callum Wilson ainda fez o 3-0.

Três golos que de pouco ou nada serviam às pretensões da equipa de Nuno Espírito Santo, uma vez que os Toffees não chegaram a incomodar os Spurs.

Fechadas as contas na Premier League, o West Ham, no18.º lugar, acompanha o Burnely e o Wolverhampton para o segundo escalão, enquanto o Tottenham, no 17.º posto, respira de alívio.

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