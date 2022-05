A Federação Inglesa de Futebol (FA) abriu um inquérito ao treinador francês Patrick Vieira, devido a alegadas agressões do técnico do Crystal Palace a um adepto do Everton, segundo anunciou esta sexta-feira o organismo federativo.

As imagens televisivas mostram Patrick Vieira a atingir um adepto do Everton, na sequência da invasão do relvado dos seguidores dos toffees, que festejavam a manutenção no primeiro escalão do futebol inglês, assegurada na quinta-feira com a vitória por 3-2 na receção ao Crystal Palace.

O treinador francês, de 45 anos, reagiu à provocação de um adepto da equipa adversária e tentou golpeá-lo várias vezes, antes de se conseguir afastar e de outras pessoas procurarem encaminhar Patrick Vieira na direção oposta.

O técnico do Crystal Palace, que ocupa o 13.º lugar da Premier League e já estava a salvo da despromoção, recusou comentar o incidente, quando foi questionado pelos jornalistas na conferência de imprensa após a partida em atraso da 33.ª jornada da prova.

Reveja as imagens do incidente: