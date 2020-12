O Newcastle venceu o West Bromwich Albion, em St. James Park, por 2-1 em jogo da 12.ª jornada da Premier League.

Os Magpies entraram no jogo praticamente a ganhar, com Miguel Amiron a abrir o marcador com apenas vinte segundos de jogo, mas os visitantes, com ex-benfiquista Krovinovic no onze, chegaram ao empate no início da segunda parte com um golo de Darnell Furlong (51m).

O golo da vitória da equipa da casa chegou apenas a oito minutos do final, com Jacob Murphy a cruzar para cabeça de Dwight Gayle, antigo jogador do West Brom.

Com este triunfo, o Newcastle destaca-se no meio da tabela, enquanto o West Brom, com oito derrotas em doze jogos, segue em zona de despromoção.