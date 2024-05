Phil Foden foi eleito o jogador do ano na Premier League.

A divulgação surge antes da atribuição do título, que será atribuído neste domingo ao Manchester City ou ao Arsenal.

Até agora, Phil Foden tem sido uma das principais figuras da equipa de Pep Guardiola, com 17 golos e oito assistências em 34 jogos.

Foden, que foi distinguido pela primeira vez na carreira, estava nomeado para o prémio juntamente com Erling Haaland, também do Manchester City, e Alexander Isak (Newcastle), Martin Odegaard e Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool) e Ollie Watkins, do Aston Villa.