Com uma assistência de Matheus Nunes e um golo de Daniel Podence o Wolverhampton bateu o West Ham por 1-0 em jogo da 19.ª jornada da Premier League e ganhou algum fôlego sobre a zona de despromoção, afundando os hammers no penúltimo lugar da classificação da liga inglesa.

Com seis portugueses de início – José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence, a equipa de Julen Lopetegui dominou praticamente toda a primeira parte, mas só chegou à vantagem no início da segunda, numa transição rápida.

Na sequência de um canto favorável à equipa londrina, os lobos saíram disparados para o ataque, com Matheus Nunes a destacar-se sobre a direita e a cruzar para a área. A bola ainda sofreu um ressalto e ficou mesmo a jeito para o remate certeiro de Podence para o fundo das redes de Fabianski.

Uma vantagem curta que os lobos geriram, depois, até final, somando três preciosos pontos que lhe permitem sair do penúltimo lugar e ultrapassar o West Ham, ficando agora com mais dois pontos do que os hammers.

Nos outros jogos já realizados este sábado, o Nottingham Forest venceu o Leicester (2-0), com um «bis» de Brennan Johnson, enquanto o Southampton foi a Liverpool bater o Everton por 2-1, com um «bis» de Ward-Prowse em resposta a um primeiro golo de Onana.

Confira a classificação da Premier League