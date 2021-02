O Fulham de Ivan Cavaleiro não foi além de um empate sem golos na receção ao West Ham num jogo que ficou marcado pela polémica expulsão de Tomas Soucek no final do jogo.

Com Ivan Cavaleiro como principal referência no ataque, a equipa do Craven Cottage dividiu o jogo com os hammers, num jogo que foi entretido, contou com oportunidades nas duas balizas, mas que chegou ao final sem golos.

Foi já em tempo de compensação que se registou o caso do jogo: Tomas Soucek, na disputa de uma bola, atingiu de forma inadvertida Aleksander Mitrovic na face com um cotovelo. O árbitro Mike Dean, alertado pelo vídeoárbitro, foi rever as imagens de decidiu expulsar o jogador checo, mesmo depois de Mitrovic ter saído em defesa do adversário que, agora, deverá ser punido com uma suspensão de três jogos.

O jogo terminou com os jogadores do West Ham a rodearem Mike Dean em defesa do companheiro expulso.