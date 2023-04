O Arsenal respondeu à vitória do Manchester City sobre o Liverpool (4-1) com o mesmo resultado frente ao Leeds (4-1) e, desta forma, recuperou a «almofada» de oito pontos de vantagem, embora ainda com mais um jogo do que os citizens. Mais abaixo na classificação, o Fulham de Marco Silva foi travado pelo Bournemouth (1-2) e, ainda mais abaixo, a armada portuguesa do Wolverhampton somou um precioso ponto em Nottingham (1-1) com um golo de Daniel Podence. Mas houve ainda mais um português a marcar este sábado.

Começamos com o líder que, com Fábio Vieira no banco, entrou em campo pressionado com o triunfo da equipa de Pep Guardiola, mas chegou ao intervalo já em vantagem, depois de Gabriel Jesus ter convertido uma grande penalidade, aos 35 minutos, a punir uma falta de Luke Ayling na área.

O Leeds até ofereceu boa réplica, mas, logo a abrir a segunda parte, os gunners dispararam mais dois tiros certeiros, primeiro por Bem White (47m), a cruzamento de Gabriel Martinelli, antes de Gabriel Jesus bisar (55m), desta vez a passe de Trossard.

Com uma vantagem confortável, a equipa de Mikel Arteta levantou o pé e o Leeds ainda reduziu a diferença, aos 76 minutos, com um golo de Kristensen, mas a equipa londrina recuperou a diferença, aos 84 minutos, com um golo de Xhaka a passe de Odegaard. O Arsenal recupera, assim, a vantagem de oito pontos sobre o City e segue inabalável no tipo da classificação da Premier League.

Menos feliz foi o Fulham de Marco Silva que, com João Palhinha a titular e Cédric Soares no banco, esteve a ganhar em Bournemouth, com um golo de Andreas Pereira (16m), mas depois permitiu a reviravolta da equipa da casa, na segunda parte, com golos de Tavernier (50m) e Solanke (79m). Com este desaire, a equipa londrina perde terreno na luta por uma vaga europeia.

