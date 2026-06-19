A Premier League divulgou esta sexta-feira o calendário completo do campeonato inglês da nova temporada 2026/27.

O Arsenal, campeão em título, terá a honra de dar o pontapé de saída no dia 21 de agosto. Viktor Gyökeres e companhia, que quebraram um jejum de 20 anos, recebem em casa um dos três promovidos ao principal escalão do futebol inglês, o Coventry.

Depois, o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot visita o Hull City, no dia 22. Já o Manchester City vai começar a época, já sem Pep Guardiola, com a receção ao Bournemouth do ex-FC Porto Evanilson, no dia 23.

Vítor Pereira e os seus pupilos do Nottingham Forest medem forças, em casa, com o Leeds (dia 22), enquanto o Everton do luso-guineense Beto recebe o vencedor da Liga Conferência, o Crystal Palace, no mesmo dia.

Descendo geograficamente no mapa, na capital Londres, o Tottenham, que está na corrida pelos serviços de João Palhinha, vai ao terreno do Brentford. O Chelsea de Pedro Neto fecha a jornada inaugural no terreno do Fulham, a antiga equipa de Marco Silva, novo treinador do Benfica.

A temporada em Inglaterra começa a 16 de agosto, com a Supertaça, entre o Arsenal e o Man. City.

O novo calendário também recupera o tradicional «Boxing Day». A última época contou apenas com um jogo, com o Manchester United a vencer o Newcastle (1-0), mas este ano, a 26 de dezembro, vamos ter uma jornada inteira.