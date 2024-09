O Arsenal alcançou o Manchester City no topo da classificação da Premier League depois de ter arrancado um triunfo sobre o Leicester (4-2), em casa, com dois golos marcados nos descontos, num jogo repleto de emoções no Emirates Stadium. Um domingo que também marcado por um duelo de portugueses, com Marco Silva a vencer em casa de Nuno Espírito Santo com um golo solitário de Raúl Jiménez.

Depois do tropeção da equipa de Guardiola em St. James Park (2-2), no segundo empate consecutivo do City (coisa rara na Premier League), os gunners tinham a possibilidade de alcançar o campeão inglês no topo da classificação, mas, a jogar em casa, a equipa de Mikel Arteta teve de deixar tudo e campo para chegar aos três pontos.

A equipa londrina até entrou bem no jogo e adiantou-se no marcador, aos 20 minutos, com um golo de Gabriel Martinelli que acabaria por fazer a assistência, em cima do intervalo, para Trossard duplicar a vantagem. O Arsenal parecia lançado para uma tarde tranquila, mas não seira bem assim.

Logo a abrir a segunda parte James Justin, de cabeça, reduziu a diferença e acabou por gelar as bancadas do Emirates Stadium quando, aos 63 minutos, nivelou o resultado com um segundo golo de belo efeito.

O Arsenal voltou a carregar com tudo na última meia-hora, mas só conseguiu recuperar a vantagem para lá da hora, já em tempo de compensação, com alguma fortuna, na sequência de um pontapé de canto de Saka, com Trossard a bisar com a bola a passar num turbilhão de pernas. O Leicester ainda ameaçou novo empate, mas foi a equipa da casa, já ao minuto 99, que acabou por matar o jogo, numa transição rápida concluída por Havertz.

Entretanto, em Nottingham, o Fulham de Marco Silva levou a melhor sobre o Forest de Nuno Espírito Santos (1-0), graças uma grande penalidade, convertida por Raúl Jiménez, aos 51 minutos. Jota Silva ainda saltou do banco, logo a seguir ao golo, mas a equipa da casa já não conseguiu anular a vantagem da equipa londrina.

Nos jogos deste domingo, destaque ainda para a vitória do Everton sobre o Crystal palace (2-1) e também para o empate entre Brentford e West Ham (1-1).

Confira a classificação da Premier league