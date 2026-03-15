O duelo entre treinadores portugueses na Pemier League terminou sem golos no histórico City Ground onde o Nottingham Forest de Vítor pereira recebeu o Fulham de Marco Silva este domingo. Um nulo com sabor a derrota para a aflita equipa da casa que esteve mais perto de vencer, com destaque para uma bola na trave e um golo que foi anulado por centímetros.

Confira o FILME DO JOGO

Duas equipas renovadas, com Vítor Pereira a promover três alterações, em relação ao jogo da Taça com o Southampton, e Marco Silva a mudar praticamente toda a equipa [9 alterações] em relação ao desaire na Liga Europa, diante dos dinamarqueses do Midtjylland. Um jogo que começou muito equilibrado, com as equipas a atacarem à vez, mas com poucos jogadores, praticamente sem risco.

Aos poucos, a equipa londrina, com mais posse de bola, começou a crescer no jogo e, aos 19 minutos, surgiu a primeira grande oportunidade do jogo, com Bassey a cabecear, na sequência de um livre, para defesa apertada de Sels. O Forest respondeu, também de bola parada, num livre de Gibbs White, marcado com muita força, mas à figura de Leno.

A segunda parte foi bem diferente, com o Forest a assumir o papel de anfitrião e a colocar muitas dificuldades aos forasteiros. Logo a abrir a etapa complementar, a equipa da casa levantou os braços a pedir um penálti, por falta evidente sobre Dan Ndoye, mas o avançado estava adiantado, por centímetros, e foi assinalado apenas fora de jogo. Mais dez minutos e os adeptos da equipa da casa voltaram a levantar-se para verem Ola Aina, desatacado, a atirar com estrondo à trave.

O Forest estava a crescer no jogo e chegou mesmo a marcar, aos 64 minutos, por Ndoye, mas o suíço estava outra vez adiantado e não valeu. Tremenda desilusão para Vítor Pereira que preparava nova alterações na equipa.

Já muito perto do final do jogo, Awoniyi teve o golo nos pés, numa transição rápida, entrou na área, rematou cruzado, mas a bola passou caprichosamente ao lado.

Com este empate, o Forest alcança o West Ham e deixa o último lugar de despromoção para os hammers, enquanto o Fulham descola do Sunderland e Brighton e sobe até ao 11.º posto.

Confira a classificação da Premier League