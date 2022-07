A duas principais ligas inglesas, a Premier League e a English Football League, anunciaram novas medidas para combater comportamentos antissociais dos adeptos nos estádios, entre as quais, destaca-se o banimento automático dos adeptos que invadirem o relvado, como aconteceu em vários campos no final da temporada passada.

Assim, em caso de invasão, os adeptos prevaricadores ficam, desde logo, impedidos de frequentar as instalações dos respetivos clubes. A mesma medida será aplicada aos adeptos que recorram a artefactos pirotécnicos nas bancadas, sendo que, neste caso, além de serem banidos, será também apresentada uma queixa junto da polícia.

No sentido de aplicar estas novas medidas, as ligas garantem que vão colaborar com os clubes na identificação dos adeptos prevaricadores e vão também aumentar o número de cães farejadores nos estádios.

❌ Entering the pitch

❌ Use of flares & smoke bombs

❌ Throwing objects

❌ Discriminatory behaviour

❌ Taking drugs



Football is coming together to bring in strong measures to tackle antisocial and criminal behaviour: https://t.co/FbftQnEt8x#LoveFootball #ProtectTheGame pic.twitter.com/a4tzmvxT7i