O Tottenham alcançou este sábado o resultado mais expressivo da segunda ronda da Premier League ao bater o Everton por 4-0, numa ronda em que os treinadores portugueses, Marco Silva (Fulham) e Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest), também somaram três pontos.

Começamos pelos Spurs que, inspirados pelo sul-coreano Son Heung-min, bateram o Everton de Beto, com dois golos em cada uma das partes. Bissouma abriu o marcador, aos 14 minutos, enquanto Son, a principal referência do ataque da equipa londrina, aumentou a vantagem aos 25 minutos. Já na segunda parte, Cristian Romero fez o 3-0, aos 71 minutos, antes de Son bisar no jogo, aos 77.

Beto começou o jogo no banco da equipa do Goodison Park, mas ainda foi chamado à contenda, logo após o terceiro golo da equipa da casa.

Com esta vitória, o Tottenham sobe até ao terceiro lugar da classificação, apenas atrás do Manchester City e Brighton, as únicas equipas, até ao momento, com duas vitórias.

Com os mesmos quatro pontos do que os Spurs está o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo que, este sábado, somou o primeiro triunfo, ao vencer em Southampton (1-0), com um golo solitário de Gibbs-White. Nota para as estreias dos portugueses Mateus Fernandes, pelo Southampton, e de Jota Silva pelo Nottingham Forest. Ambos partiram do banco de suplentes.

O Fulham de Marco Silva também somou os primeiros três pontos esta tarde ao vencer, em casa, o Leicester por 2-1. Smith Rowe abriu o marcador para a equipa do Craven Cottage, aos 18 minutos, mas o Leicester ainda empatou na primeira parte, aos 38, por Wout Faes. O golo da vitória da equipa londrina foi marcado por Iwobi, aos 70 minutos, após assistência de Robinson.

Nos jogos deste sábado, uma referência ainda para o triunfo do West Ham no campo do Crystal Palace (2-0), com golos de Soucek (67m) e Bowen (72m).

Olhando para a classificação, ainda com a segunda ronda a decorrer, Manchester City e Brighton estão destacados no topo, com o máximo de pontos, mas podem ainda a vir a ter a companhia de Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Brentford ou Newcastle, equipas com três pontos e apenas um jogo realizado.

