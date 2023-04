Os clubes da Premier League vão deixar de fazer publicidade a casa de apostas na parte da frente dos equipamentos a partir de 2026, anunciou esta quinta-feira a liga inglesa.

Em comunicado, o organizador da principal competição inglesa explica que os clubes concordaram, após um longo processo negocial, em retirar o patrocínio a jogos de sorte e azar, acrescentando que a medida deverá entrar em vigor no final da temporada 2025/26.

Segundo a Premier League, a medida insere-se no processo de revisão governamental sobre a legislação de jogos de sorte e azar.

O organismo destaca o facto de a Liga inglesa ser a primeira competição desportiva do Reino Unido a reduzir voluntariamente a publicidade a jogos de apostas.

Dos vinte clubes que disputam atualmente a Premier League, são oito os que utilizam o patrocínio de casas de apostas na parte da frente das camisolas: Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton e West Ham.

